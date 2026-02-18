Gercüş'te şehit yakınları ve gazilere vefa ziyareti

Batman'ın Gercüş İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Sedat Güneş ve İlçe Emniyet Amiri Nurgül Yılmaz, ilçedeki şehit aileleri ve gazileri hanelerinde ziyaret ederek devletin her zaman yanlarında olduğu mesajını verdi.

Ziyaretler kapsamında ailelerle yakından ilgilenen Güneş ve Yılmazl, şehit yakınlarının ve gazilerin taleplerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmelerde, vatan savunmasında gösterilen fedakarlıkların asla unutulmayacağı vurgulandı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit yakınları ve gaziler, kendilerini yalnız bırakmayan İlçe Jandarma Komutanı Güneş ile İlçe Emniyet Amiri Yılmaz'a teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı