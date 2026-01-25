Haberler

Batman'da muhtar, yolun kapanmaması için traktörle kar birikintilerini temizledi

Batman'da muhtar, yolun kapanmaması için traktörle kar birikintilerini temizledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesindeki Boğaz köyü muhtarı Abdülhakim Önal ve kardeşi Hasan Önal, yoğun kar yağışı sonrası köy içindeki yolları açmak için kendi traktörleriyle dayanışma örneği sergiledi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası ulaşımın aksamaması için ilçeye bağlı Boğaz köyü muhtarı Abdülhakim Önal ve kardeşi Hasan Önal örnek bir dayanışma sergiledi. İlçe Özel İdare ekiplerinin ana yolu açmasının ardından muhtar ve kardeşi, kendi traktörleriyle köy içi sokakları kardan temizledi.

Bölgede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Gercüş'ün Boğaz köyünde dayanışma örneği gösterildi. Köyün ana ulaşım hattının ekiplerce açılmasının ardından, köy içerisindeki dar sokakların ve kapı önlerinin kapalı kalmasına razı olmayan muhtar Abdülhakim Önal, kardeşi Hasan Önal ile birlikte direksiyon başına geçti. Kendi traktörlerine taktıkları kar küreme aparatı ile köyün içini karış karış gezen Önal kardeşler, yolları ulaşıma uygun hale getirdi. Yapılan çalışmanın ardından konuşan muhtar Abdülhakim Önal, devlet-millet iş birliğine dikkat çekti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

Nişan törenine katılan kadının iddiası sokağı savaş alanına çevirdi
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi

Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu

Çöpte başsız kadın cesedini bulan hurdacı ilk kez konuştu
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti

Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

Nişan törenine katılan kadının iddiası sokağı savaş alanına çevirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler