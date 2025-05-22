Gercüş'te Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi

Gercüş'te Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi
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Batman'ın Gercüş ilçesinde Atatürk İlkokulu tarafından düzenlenen kitap okuma etkinliğinde öğrenciler, anne-babaları ve öğretmenleriyle birlikte parkta bir araya geldi. Etkinlik, çocuklara kitap sevgisi aşılama amacı güdüyor.

Gercüş'te öğrenciler anne, baba ve öğretmenleriyle kitap okudu

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde Atatürk İlkokulu öğrencilerine, anne-babaların ve öğretmenlerin katılımıyla parkta kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Yaşam Parkı'nda öğretmen, öğrenciler ve velilerle birlikte kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. "Kitap okumanın yeri mi olur " sloganı ile Doğanın huzurunda, kitapların büyülü dünyasına birlikte yolculuk yapıldı. Atatürk İlkokulu Müdürü Rıdvan Kızmaz, etkinliğe katılan tüm öğrenci ve velilere teşekkür ettiğini belirterek, "Amacımız çocuklarımızın kitap sevgisini aşılmak. Veliler, anne, baba ve öğretmenleri ile birlikte kitap okumak için bu etkinliği yaptık. Kitap okumasını çocuklara sevdirmek ve gönülden kitap okumaları için onları parka getirdik. Onları parka getirmemizin sebebi, Gercüş halkı ve vatandaşların görüp kitap okuma alışkanlığını artırmak. Çocuklarımızı internetten, tablet ve bilgisayar ortamından uzaklaştırmak için bunu düzenledik" dedi.

Öğrenci velisi Mehmet Emin İlik, "Bu gün bu parkta okul müdürü ve öğretmenlerimizin isteği ile çocuklarımızla birlikte kitap okuyoruz. Bu güzel bir davranış açık alanlarda ve parklarda kitap okuduğumuz zaman millet ve vatandaşta buna teşvik ediliyor" diye konuştu.

Öğrencilerden İbrahim Korkut ise, "Anne, babamız ve öğretmenlerimizle kitap okuduk. Herkesin kitap okumasını istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER - Yerel
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