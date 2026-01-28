Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriyeli mevkidaşı El-Nas ile görüştü
Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas ile telefonla görüştü ve gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas'an ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede gündeme ilişkin konuların değerlendirildiği bildirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel