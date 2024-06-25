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Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Eskişehir'e geldi

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Eskişehir'e gelerek çeşitli programlara katılmak üzere Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gitti. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy tarafından karşılanan Başkan Gürak ve Komutan Kadıoğlu, ziyaretlerine başladı.

Eskişehir'e gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy karşıladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Eskişehir'e geldi. Başkan Gürak ve Komutan Kadıoğlu'nun Eskişehir'deki ilk gittiği yer Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı oldu. Çeşitli programlara katılmak üzere gelen Başkan Gürak ve Komutan Kadıoğlu'nu Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy karşıladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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