Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Eskişehir'e geldi

Eskişehir'e gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy karşıladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Eskişehir'e geldi. Başkan Gürak ve Komutan Kadıoğlu'nun Eskişehir'deki ilk gittiği yer Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı oldu. Çeşitli programlara katılmak üzere gelen Başkan Gürak ve Komutan Kadıoğlu'nu Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy karşıladı. - ESKİŞEHİR