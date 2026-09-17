Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Mannai ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Mannai ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı