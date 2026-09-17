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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Mannai ile görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Mannai ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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