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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı ile Görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede ikili askeri ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Bu temas, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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