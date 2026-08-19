Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı