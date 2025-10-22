Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri'ni Ziyaret Etti

Güncelleme:
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında hava savunma koordinasyon çalışmasına katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı, Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ni (BHHM) ve Müşterek Kuvvet Hava Komutanlığı'nı (JFAC) ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Eskişehir'de bulunan Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı, Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ni (BHHM) ve Müşterek Kuvvet Hava Komutanlığı'nı (JFAC) ziyaret ederek, inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu, ziyaret, inceleme ve denetlemelerinin ardından Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Hava Savunma Koordinasyon Çalışması'na katıldı. - ESKİŞEHİR




