Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri'ni Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Eskişehir'de bulunan Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı, Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ni (BHHM) ve Müşterek Kuvvet Hava Komutanlığı'nı (JFAC) ziyaret ederek, inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu, ziyaret, inceleme ve denetlemelerinin ardından Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Hava Savunma Koordinasyon Çalışması'na katıldı. - ESKİŞEHİR