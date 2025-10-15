Haberler

Genel Tarım Sayımı İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Genel Tarım Sayımı İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Tercan'da köy ve mahalle muhtarlarına Genel Tarım Sayımı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında imzalanan "Genel Tarım Sayımına İlişkin Protokol" çerçevesinde idari kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin tespiti ve kayıt altına alınması amacıyla ve Genel Tarım Sayımı çalışmaları kapsamında Tercan merkez köy ve mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan Toplantıya Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Tarım Sayımı Koordinatörü Osman Çakır, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Özcan Tekin, TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü Genel Tarım Sayımı İlçe Sorumlusu Tuna Demirci, sivil toplum kuruluşu başkanları ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki Müslüman ülke arasında ateşkes
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay gelişme
Taraftar haklı olarak soruyor: Hangisi doğru söylüyor?

Hangisi doğru söylüyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.