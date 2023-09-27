Genel Sekreter Çiftçi, Hazro ilçesinde devam eden çalışmaları inceledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Hazro ilçesinde Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmaları denetledi.

Genel Sekreter Çiftçi, ilk olarak Hazro Belediyesi tarafından yapımı devam eden Şehit Şerafettin Şengören Parkı'nı inceledi. Alanda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Çiftçi, ardından Hazro Düğün Salonu inşaatını kontrol etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Hazrolu vatandaşların hizmetine sunulan Millet Bahçesini gezen Çiftçi, burada oynayan çocuklarla görüşerek bir süre vakit geçirdi.

Çiftçi, son olarak yapımı tamamlanan Hazro Kadın Mola Evi ve Sabit Semt Pazarını inceledi.

Çiftçi'ye Hazro Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Doğukan Koyuncu ile ilgili birim amirleri eşlik etti. - DİYARBAKIR