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Gençlik Merkezinden Dezavantajlı Okullara Destek Etkinliği

Gençlik Merkezinden Dezavantajlı Okullara Destek Etkinliği
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Emirdağ Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Lokman Karademir ve gönüllü gençler, Güveçci Ortaokulu’nda miniklerle bir araya gelerek eğlenceli etkinlikler düzenledi. Kaligrafi, oyunlar, pandomim gösterisi ve müzik programı ile dolu bir gün geçiren çocuklar, mutluluklarını ifade etti.

Emirdağ Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Lokman Karademir ve gönüllü gençler, dezavantajlı köy okullarından Güveçci Ortaokul'nda miniklerle buluştu.

Miniklerle çeşitli etkinlikler yapan gençler gün boyu onlarla vakit geçirdi. Kaligrafi, eğlenceli oyunlar, pandomim gösterisi, karakalem boyama etkinlikleri, müzik eğlence programı ve sürpriz hediyelerle dolu dolu bir etkinlik geçiren miniklerin mutlulukları gözlerinden okundu. Öte yandan Gençlik Merkezi Müdürü Karademir yaptığı açıklamada, belirli aralıklarla bu tip etkinliklere devam edeceklerinin bilgisini vererek, "Her zaman küçük kardeşlerimizin yanında olacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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