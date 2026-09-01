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Eskişehir'de Gençlik Faaliyetleri İçin Yeni Dönem Hedefleri Belirlendi

Eskişehir'de Gençlik Faaliyetleri İçin Yeni Dönem Hedefleri Belirlendi
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Eskişehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Gençlik Hizmetleri Müdürü ve Gençlik Merkezi Müdürleri ile bir araya gelerek yeni sezonda gerçekleştirilecek gençlik faaliyetlerini değerlendirdi. Toplantıda, gençlere yönelik çalışmaların daha verimli ve kapsamlı yürütülmesi için planlanan projeler ve yeni dönem hedefleri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Eskişehir'de gençlik faaliyetleri için yeni dönem hedefleri ile ilgili toplantı yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Gençlik Hizmetleri Müdürü ve Gençlik Merkezi Müdürleri ile bir araya geldi. Kalın, bir sonraki sezon gerçekleştirilecek gençlik faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda, gençlere yönelik çalışmaların daha verimli ve kapsamlı şekilde yürütülmesi amacıyla planlanan faaliyetler değerlendirilirken, yeni dönem hedefleri ve projeleri üzerine fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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