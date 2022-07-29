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Gençlere kariyer planlaması noktasında eğitim

Gençlere kariyer planlaması noktasında eğitim

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri'nde üniversite adayı gençlere doğru bölüm tercihi ve kariyer planlamaları noktasında rehberlik stant açarak bilgilendirmede bulundu.

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Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri'nde üniversite adayı gençlere doğru bölüm tercihi ve kariyer planlamaları noktasında rehberlik stant açarak bilgilendirmede bulundu.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İş Kulübü Lideri Nurcan Yılmaz ve Yusuf Kaan Kır, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri'nde üniversite adayı gençlere doğru bölüm tercihi ve kariyer planlamaları noktasında rehberlik etmek amacıyla Rüştü Onur ETÜD Salonunda stant açarak bilgilendirmede bulundu.

Etkinlikte fakülte ve bölüm stantlarını ziyaret eden Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk TPAO'ya personel yetiştirme amaçlı açılan ve öğrencilere burs ve istihdam olanağı sağlayacak olan Çaycuma Meslek Yüksekokulu Açık Deniz Servisleri ön lisans programlarının çalışma koşulları ve istihdam olanakları hakkında Öğretim Görevlisi Serkan Deniz Koşoçay'dan ile istişarede bulundu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bülent Ecevit Üniversitesi Rüştü Onur Zonguldak Yerel Haberler

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