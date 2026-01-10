RTÜK öncülüğünde geleceğin çevre liderleri yetişiyor

Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) öncülüğünde gençlere verilecek Akran Eğitimcisi Gelişim Programıyla, doğa ve çevre konusunda bilgili olmalarını amaçlayan eğitimi verildi.

Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) önlüğünde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Erciyes Üniversitesi, Viyana Üniversitesi, Ulusal Siyasi Araştırmalar ve Kamu Yönetimi Üniversitesi'nin paydaşlığıyla gençlere "Doğanın Enerjileri Bizimle: Genç Liderler Çevresel İletişim ve Medya Ağı" projesinin eğitim aşaması "Akran Eğitimcisi Gelişim Programı" eğitimi verildi.

İstanbul'da düzenlenen program Eyüpsultan'da bulunan TÜGVA binası toplantı salonunda gerçekleşti. Düzenlenen eğitim programına 30 büyükşehirden 40 kişi katıldı. Programda konuşmalar ve sunumlara devam etti.

Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Vekili Erhan Güven, programın amacının gençleri bilinçlendirmek olduğunu söyledi. Güven, "Bu programın temel amacı, gençlerle, toplumla doğanın potansiyeli ve önemi hakkında, çevrenin önemi hakkında olabildiğince farkındalığın arttırılması, toplumun bilinçlendirilmesi ve düşünsel olarak gelişimin sağlanması hususunda gerekli adımların atılmasıdır. Çok iyi biliyoruz ki artık teknolojik yatırımlar, yasal düzenlemeler, çevreyi korumamız adına, toplumu bilinçlendirmek adına yeterli bir refleks olarak görünmüyor" dedi.

"RTÜK olarak, yürüttüğümüz projede ortaklarımızla beraber temel amacımız çevre, doğa konusunda toplumun, gençlerin daha fazla bilgilendirilmesidir"

Erhan Güven, RTÜK olarak yürütülen projede gençlerin ve toplumun daha fazla bilgilendirilmesinin amaçlandığı ifade etti.

Eğitime katılanlar hakkında bilgi veren Güven, "Doğanın enerji projesinde RTÜK olarak, yürüttüğümüz projede ortaklarımızla beraber temel amacımız çevre, doğa konusunda toplumun, gençlerin daha fazla bilgilendirilmesidir. Bu konuda temel faktör gençler. Gençler üzerinden akran eğitimleri düzenlenecektir. Bugün burada bu çalışmanın bir faaliyeti olarak akran eğiticisi eğitimleri düzenleniyor. 30 gün büyükşehirden genç kardeşlerimiz var burada. 30 büyükşehirden genç kardeşlerimiz bugün buradan çıkarken elbette daha donanımlı bir halde çıkacaklar. Bizim temel beklentimiz, onlardan daha donanımlı daha bilgili olmaları değil sadece bununla beraber bu donanımı, bilgiyi gittikleri şehirde bir meşale gibi bir noktaya getirmeleridir" şeklinde konuştu.

"Bu yapılan çalışmanın medyada görülmesinin etkisini biliyoruz"

Konuşmasına devam eden Erhan Güven, "Bugünkü eğitici eğitim programına 30 büyükşehirden gelen temsilci arkadaşlarımız katılıyor. Yaklaşık 40 kişiye eğitici eğitimi verilecek. Bu arkadaşlar kendi şehirlerinde bunu anlatacaklar. Aynı zamanda da illerde de bu programlar gerçekleştirilecek. Aynı zamanda kendi gittikleri illerde akranlarına yönelik dünyayı değiştirebilecekleri mottolarla eğitimler düzenleyecekler. Bu yapılan çalışmanın medyada görülmesinin etkisini biliyoruz. Bir otorite olarak RTÜK'ün konu üzerindeki temel görevlerimizden biri gençlerimizin yapmış olduğu bu çalışmayı, topluma ulusal ve uluslararası düzeyde olabildiğince ulaştırmayı ve görünür hale getirmeyi amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Eğitim programı farklı sunumlarla devam etti. - İSTANBUL