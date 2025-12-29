Haberler

Osmaniye'de gençlerden örnek davranış: Bayrak yenilendi, çeşmeler onarıldı

Osmaniye'de gençlerden örnek davranış: Bayrak yenilendi, çeşmeler onarıldı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gençler, köy mezarlığını imece usulü temizleyerek geçmişe ve toplumsal sorumluluğa olan duyarlılıklarını gösterdi. Mezarlıkta ağaç budama, onarım ve çevre temizliği yapıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gençler, köy mezarlığını imece usulü temizleyerek vefa ve duyarlılığın en güzel örneklerinden birine imza attı.

Düziçi ilçesine bağlı Farsak köyünde bulunan Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mezarlığı'nda bir araya gelen gençler, ecdada saygı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle mezarlıkta kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Gönüllü gençler, mezarlık genelinde ağaç budama çalışmalarını titizlikle yaparken, arızalı ve su akmayan çeşmelerin bakım ve onarımını da üstlendi. Çalışmalar sırasında, aşırı rüzgar nedeniyle yıprandığı tespit edilen Türk bayrağı da yenisiyle değiştirilerek göndere çekildi.

Bu mezarlıkta yatanların çoğu bizim akrabamız, bu yüzden geçmişlerimizi unutmayalım istedik diyen Hacı İbrahim İslah, "Bugün gençlerle mahallede geziyorduk. Bugün ne yapalım diye konuştuk. Sonra kendimizi bugün mezarlığa ayıralım dedik ve geldik. Mezarlığın ağaç budamalarını yaptık, duvarları onardık, çevre temizliği gerçekleştirdik ve çimleri biçtik. Şanlı Türk bayrağımızı değiştirdik, biraz yıpranmıştı. Ayrıca çeşmelerimizde kaçaklar vardı, onları da tamir ettik. Bugün böyle geçti. Geçmişlerimizi unutmamak lazım. Sağ olsunlar, gençler de destek verdiler, beni kırmadılar. Amca yapalım, dediler ve birlikte çalıştık. Yarın bir gün bizden olacağımız belli değil, bu yüzden geçmişlerimizi unutmayalım istedik. Bu da bizim adetimizdir. Arada bir mezarlıkları temizlemek, ihtiyaçlarını gidermek, ağaçları budamak, çimleri biçmek, çeşmeleri tamir etmek. Bunlar bizim görevimizdir. Bizden öncekilerin bize bıraktığı gibi, bizden sonrakiler de devam edecek. Biz Türk milletiyiz, iyi günde de kötü günde de kenetleniriz. Ben çok memnun oldum. Gençlere de bana destek verdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
