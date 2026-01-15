Haberler

Öğrencilerden karayolları çalışanlarına anlamlı ziyaret

Zorlu kış koşullarında yolları açarak vatandaşların güvenliğini sağlayan karayolu çalışanları, GSB Alaplı ve Ereğli İlçe Müdürlüklerine bağlı öğrenci yurtlarında kalan gençler tarafından ziyaret edildi. Gençler, Miraç Kandili'ni kutlayarak çalışanlara baklava ikram etti.

GSB Alaplı ve Ereğli İlçe Müdürlüklerine bağlı öğrenci yurtlarında kalan gençler, zorlu kış şartlarına rağmen gerçekleştirdikleri yolculuklarda karayolları çalışanlarının üstün gayret ve başarılarına tanık oldu. Bu fedakar ekip, karla kaplı yolları açarak vatandaşların güvenliğini sağlarken, toplumun takdirini kazandı.

Bu anlamlı dayanışma kapsamında, gençler, karayolları çalışanlarına teşekkürlerini sunmak amacıyla bir ziyaret düzenledi. Ziyaret sırasında, Miraç Kandili'ni kutlayan gençler, karayolları ekiplerine baklava ikram ederek bu özel günü anlamlandırdı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
