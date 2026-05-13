Selçuk’ta Gençlik Haftası coşkusu: Pedallar bağımlılığa karşı döndü

İzmir'in Selçuk ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen 'Yeşilay Sağlıklı Yaşam Bisiklet Turu'na yüzlerce öğrenci katıldı. Bisikletliler, şehir merkezinden Pamucak Sahili'ne kadar pedal çevirerek sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekti. Etkinlikte güvenli sürüş eğitiminin yanı sıra çevre temizliği de yapıldı; vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Gençlerde sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Yeşilay Sağlıklı Yaşam Bisiklet Turu', İzmir Selçuk sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu. Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde start alan etkinliğe; Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Serkan Atlan, Şube Müdürleri Ali Özlü ve Şeyhmus Özpolat, Yeşilay Selçuk İlçe Temsilcisi Vahit Sürer, Efes Bisikletliler Grubu üyeleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Şehir merkezinden Pamucak'a kortej

Emniyet ve jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan turda bisikletli grup; Şehit Polis Murat Akançay, Abuhayat ve Argenta caddelerini takip ederek Efes Selçuk kavşağı üzerinden Pamucak Sahili'ne ulaştı. Güzergah boyunca Selçuklu vatandaşlar, alkışlarla gençlerin bu anlamlı duruşuna destek verdi.

Hem spor hem çevre temizliği

Etkinliğin Pamucak ayağında uzman bisikletçiler tarafından öğrencilere güvenli sürüş teknikleri eğitimi verildi. Nefes egzersizleri ve kaynaşma oyunlarıyla keyifli anlar yaşayan gençler, sosyal sorumluluk bilinciyle sahil bandında çevre temizliği de yaparak doğanın korunmasına yönelik önemli bir mesaj verdi. Organizasyon, şehir merkezine yapılan toplu dönüş sürüşüyle başarıyla tamamlandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
