DÜZCE (İHA) – Yeşeren Eller, Genç ve Kadın Çiftçi Gelişim Programı kapsamında, Akçakoca Halk Eğitim Merkezi'nde 25 üreticiye yönelik İyi Tarım Uygulamaları eğitimi gerçekleştirildi.

Düzenlenen eğitim programında, tarımsal üretimde kalite ve verimliliğin artırılmasına yönelik iyi tarım uygulamalarının temel prensipleri ele alındı. Katılımcılara; çevreye duyarlı üretim, insan sağlığını koruyan yöntemler, izlenebilirlik, kayıt tutma, bitki koruma ürünlerinin doğru ve kontrollü kullanımı ile sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgi verildi. Eğitimde ayrıca, iyi tarım uygulamalarının üreticilere sağladığı avantajlar, sertifikasyon süreçleri ve pazarlama aşamasında oluşturduğu katma değer üzerinde duruldu. Programın, özellikle genç ve kadın üreticilerin bilgi ve becerilerini artırarak tarımsal üretime daha etkin katılımlarını sağlaması hedefleniyor. Yetkililer, Yeşeren Eller, Genç ve Kadın Çiftçi Gelişim Programı kapsamında benzer eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti. - DÜZCE