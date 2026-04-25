Genç Sanatçılar İçin "Fragmanlar" Projesine Başvurular Devam Ediyor

(İSTANBUL) - İVA Sanat ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Fragmanlar" projesi, farklı disiplinlerden öğrencileri tek bir sanat eserinin izinden yola çıkarak yeni üretimler yapmaya davet ediyor.

İVA Sanat tarafından, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Fragmanlar" projesi için başvurular 18 Nisan'da başladı. Sanat üretimine farklı bir perspektiften yaklaşmayı hedefleyen proje, genç sanatçı adaylarını kolektif bir üretim sürecine dahil etmeyi amaçlıyor.

Duayen bir sanatçının eserinden seçilen küçük bir fragmanın, bütünden bağımsız olarak yeni anlamlar üretme potansiyeline odaklanan proje kapsamında başvurular 5 Mayıs saat 18.00'e kadar devam edecek. Seçilen eserler ise 7 Mayıs'ta açıklanacak. Türkiye genelindeki üniversitelerin resim, heykel, seramik ve cam, geleneksel Türk sanatları, tekstil ve moda tasarımı, sahne tasarımı, endüstri ürünleri tasarımı, grafik ve görsel iletişim tasarımı, fotoğraf, dijital sanat, mimarlık ve restorasyon gibi bölümlerinde öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olan projede değerlendirmeler, üniversite ve İVA Sanat temsilcilerinden oluşan jüri tarafından yapılacak.

Seçilen çalışmalar, 20–24 Mayıs tarihleri arasında Tophane-i Amire'de düzenlenecek sergide izleyiciyle buluşacak. Proje, tek bir kaynaktan çıkan bir detayın farklı öğrencilerin algı ve üretim süreçlerinde nasıl çeşitlendiğini görünür kılmayı hedefliyor. "Fragman" kavramını bir alıntı ya da kopya olarak değil, yaratıcı süreci başlatan bir eşik olarak ele alan çalışma, katılımcılara kendi ifade biçimlerini geliştirebilecekleri özgün bir alan açıyor.

"Fragmanlar", genç sanatçılar için hem görünürlük kazanma hem de profesyonel bir üretim ve sergileme sürecinin parçası olma imkanı sunmayı amaçlıyor."

