Genç Girişimci üyeleri Körfez Kaymakamı ile bir araya geldi

Körfez Ticaret Odası (KTO) Genç Girişimci üyeleri ile Körfez İlçesi Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin bir araya geldi. Bilgin, "Organizasyonlarımızda, işletmelerimizde basiretli ve dürüst bir yönetim tarzı izlemeliyiz ki etki alanımızdaki insanlar da aynı şekilde davransınlar. Çevremize hazırcılığı değil, balık tutmayı öğretmeliyiz" dedi.

Körfez Ticaret Odası Genç Girişimci üyeleri ile Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, bir araya geldi. Kaymakam Bilgin toplantıya katılan genç girişimcilere yönelik olarak tavsiyelerde bulundu. Bilgin, bu ve benzeri yoğun katılımla gerçekleşen toplantılar vesilesiyle Körfez Ticaret Odası Üyesi Genç Girişimciler birbirlerini daha yakından tanıyıp hem sosyal olarak hem de ticari anlamda bağlarını güçlendirdiklerini görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yoğun katılımın olduğu gözlenen toplantının sonunda meslekteki 34. yılına giren Körfez Kaymakamı Bilgin'e KTO üyeleri tarafından Atatürk portresi hediye edildi.

"Hazırcılığı değil balık tutmayı öğretmeliyiz"

Genç üyelere yaptığı konuşmada çeşitli tavsiyelerde bulunan Körfez İlçe Kaymakamı Bilgin, "Organizasyonlarımızda, işletmelerimizde basiretli ve dürüst bir yönetim tarzı izlemeliyiz ki etki alanımızdaki insanlar da aynı şekilde davransınlar. Çevremize hazırcılığı değil, balık tutmayı öğretmeliyiz. Ayrıca yaptığımız işlerde kazandığımız para miktarı önemlidir ancak severek yapacağımız iş üzerinde yoğunlaşırsak her günümüz mutlu bir şekilde geçecektir. Bireyin varlığını devam ettirebilmesi için diğer insanlar, kurum ve kuruluşlarla sağlıklı bir iletişim içerisinde olmak hepimize katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel