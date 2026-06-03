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Çanakkale'de Genç Gıda Denetçileri yetiştirilmeye devam ediliyor

Çanakkale'de Genç Gıda Denetçileri yetiştirilmeye devam ediliyor
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Çanakkale'de 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da süren Genç Gıda Denetçisi Projesi kapsamında 47 okuldan 94 öğrenciye gıda güvenliği ve hijyen eğitimi verilerek madalya takdim edildi.

Çanakkale'de 'Genç Gıda Denetçisi Projesi' 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da devam ediyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen 'Genç Gıda Denetçisi Projesi' 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da başarıyla devam ediyor. Proje kapsamında öğrencilere; gıda güvenliği, hijyen kuralları, etiket okuma alışkanlığı, güvenilir gıda tüketimi konularında eğitimler verildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan Çanakkale ili genelindeki 47 okuldan 94 öğrenciye düzenlenen programda Genç Gıda Denetçisi Madalyaları takdim edildi. Geleceğin bilinçli tüketicilerini yetiştirmeyi amaçlayan proje ile çocuklara güvenilir gıda ve gıda hijyeni konularındaki farkındalıklarının artırılması hedefleniyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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