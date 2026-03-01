Haberler

Genç savcı kalbine yenik düştü

Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Samsun Çarşamba Adliyesi'nde görev yapan İbrahim Selim Yazıcı'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Genç savcının vefatı yargı camiasında derin üzüntü yarattı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Samsun Çarşamba Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan İbrahim Selim Yazıcı'nın geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybettiğini duyurdu. Genç savcının vefatı yargı camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada, görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren ve mesleğine adanmış bir hukuk insanını kaybetmenin derin acısını yaşadıklarını ifade etti. Yazıcı'nın genç yaşına rağmen özverili çalışmalarıyla dikkat çektiğini belirten Gürlek, merhuma Yüce Allah'tan rahmet diledi.

Başsağlığı mesajında Yazıcı'nın ailesine, yakınlarına ve yargı teşkilatına sabır temennisinde bulunan Gürlek, "Teşkilatımızın başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
