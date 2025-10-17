Haberler

Genç Arıcıların Hikayeleri Dünya Gıda Günü'nde Gösterimde

Genç Arıcıların Hikayeleri Dünya Gıda Günü'nde Gösterimde
16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde Roma'da gösterime giren belgesel, Düzce'deki genç arıcıların doğayla uyumlu üretim anlayışları ve sürdürülebilir tarıma katkılarını ele alıyor.

Genç arıcıların hikayeleri 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde Roma'da gösterime girdi. Gençlerin doğayla uyumlu üretim anlayışları, sürdürülebilir tarıma katkıları ve kırsal kalkınmadaki rolleri izleyicilerle buluştu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma için Kırsal Kesimdeki Kadınlar ve Gençler İçin Daha Güçlü Bir Kırsal Ekonominin Desteklenmesi" projesi kapsamında, Düzce'de kırsalda üretim yapan genç arıcıların yaşam hikayeleri belgesel haline getirildi. Hazırlanan belgesel, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla Roma'daki FAO merkezinde ve eş zamanlı olarak tüm dünyada gösterime sunuldu. Belgeselde, Düzce'nin genç arıcıları Züleyha Ceylan, Nurcan Tekneci ve Mücahit Kılıç'ın doğayla uyumlu üretim anlayışları, sürdürülebilir tarıma katkıları ve kırsal kalkınmadaki rolleri izleyicilerle buluştu.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, "Gıda güvenliği, sürdürülebilir üretim ve kırsal kalkınmanın temelinde emek veren çiftçilerimiz, arıcılarımız ve üreticilerimiz yer almaktadır. Bu anlamlı günde emeğiyle toprağı, doğayı ve yaşamı yaşatan tüm üreticilerimizin 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nü kutluyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
