Gemlik'te Su Kesintisi Duyurusu
BUSKİ, 06 Mayıs 2025 tarihinde Gemlik İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde su kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesinti saatleri 09.00-18.00 olarak belirlendi.
BUSKİ, Gemlik ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"Yapılacak çalışmalar çerçevesinde Gemlik İlçesi Cumhuriyet Mahallesi ve civarında 06 Mayıs 2025 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel