Gemlik'te Su Kesintisi Duyurusu

BUSKİ, Gemlik ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Yapılacak çalışmalar çerçevesinde Gemlik İlçesi Cumhuriyet Mahallesi ve civarında 06 Mayıs 2025 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA