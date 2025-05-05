Gemlik'te Su Kesintisi Duyurusu

Gemlik'te Su Kesintisi Duyurusu
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BUSKİ, 06 Mayıs 2025 tarihinde Gemlik İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde su kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesinti saatleri 09.00-18.00 olarak belirlendi.

BUSKİ, Gemlik ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Yapılacak çalışmalar çerçevesinde Gemlik İlçesi Cumhuriyet Mahallesi ve civarında 06 Mayıs 2025 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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