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Gemlik'te Mobil Göç Noktası Kuruldu

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Gemlik'in Kumsaz bölgesinde kurulan mobil göç noktası sayesinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı mücadele hedefleniyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, göç noktasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gemlik'in Kumsaz bölgesinde kurulan mobil göç noktası sayesinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı mücadele hedefleniyor.

Göç noktasını Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ziyaret ederken, Gençali Mahalle Muhtarı Mürüvet Günay da heyete eşlik etti. Vali Mahmut Demirtaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı çerçevesinde faaliyetlerine devam eden "Mobil Göç Noktası" uygulamasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldık.Düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerimize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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