Sivas'ın Gemerek ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

- Gemerek'te sis etkili oldu, görüş mesafesi 10 metreye düştü

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde hava sıcaklığı sabah saatlerinde 3 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte sabahın ilk ışıklarında sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye düştüğü sisli havada seyir halinde olan araçlar yavaş şekilde ilerledi. İlçe genelini tamamen kaplayan sis, güneşin kendini göstermesiyle birlikte etkisini kaybetti.