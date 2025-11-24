Haberler

Geleneksel Oyunlar Tırı Aydın'da Çocuklarla Buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, 63'üncü durağı Aydın'da çocuklar ve gençler için eğlenceli geleneksel oyunlar etkinliği gerçekleştirdi. Oyun Tırı, mas güreşi, mangala, on iki taş gibi kültürel oyunları tanıtarak nesiller arası eğlence ve beraberlik sağlıyor.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun birbirinden eğlenceli oyunları barındıran ve gittiği şehirlerde çocukların, gençlerin ve nostaljik anlamda geçmişin unutulmaz sıcak atmosferine bir kere daha tanık olmak isteyen yetişkinlerin ilgi odağı olan Geleneksel Oyunlar Tırı rotasını bu kez Aydın'a çevirdi.

Ankara'dan yola çıkan oyun tırı Anadolu'yu karış karış dolaşarak mas güreşi, kale oyunu, hacıyatmaz, on iki taş, mangala, aşık oyunu, halat çekme, çuval yarışı, çember baz ve koca ayak gibi yüzyıllardır kültürümüzün temel taşlarından olan geleneksel oyunları tanıtmayı, çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamayı hedefliyor. 'Yarınımızın teminatı yavrularımızın kalplerine neşe, anne-babaların hatıralarına konuk olmaya geliyoruz' sloganıyla şimdiye kadar gittiği her şehirde gençler ve çocuklar tarafında sevgi ve heyecanla karşılanan Geleneksel Oyunlar Tırı yüzbinlerce çocuğa ve ebeveyne ulaşarak kuşakların hep birlikte eğlenmesine vesile olurken öte yandan geleneksel kültürümüzün ne denli zengin olduğuna ve bu zenginliğin nesiller boyu yaşaması gerektiğine dikkat çekiyor.

63'incü durak Aydın oldu

Geleneksel Oyunlar Tırı sabah 09.00-16.00 saatleri arasında Atatürk Kent Meydanı'nda Aydınlılarla buluşarak eğlenceli anlar yaşattı. Geleneksel Oyun Tırı'na özellikle çocukların ilgisi yoğun olurken Alan Koordinesinden Sorumlu Gül Yeter Yaşar, "Bizler 2 Mayıs'ta Geleneksel Oyun Şenliği yaparak yola çıktık. Federasyon Başkanımızın da dediği gibi bir tır dolusu mutluluğumuzu ilk olarak 10 deprem ilimize ulaştırdık. Şu anda 63'üncü ilimiz olan Aydın'dayız. Mas güreşi, mangala, on iki taş ve halat çekme gibi federasyon branşlarımızın yanı sıra alanımızda diğer geleneksel oyunlarımız da var. Çocuklar mas güreşinde fiziksel güçlerini test ederek, mangala veya 12 taş oyununda stratejilerini kurabiliyorlar. Hacı yatmazda kondisyon kazanıp koca ayakta birlikte hareket etmeyi öğreniyorlar. Alana gelen çocuklarımızın hepsi birbirlerinin ismini dahi bilmeden oyun arkadaşı oluyorlar ve hemen kaynaşıyorlar. Bizler de onlara oyundaş oluyoruz. Bir sonraki durağımız İzmir olacak. Niyetimiz 81 ilimizi dolaşarak kültürel mirasımız olan geleneksel oyunlarımızı aktarmak, aktarırken de çocuklara yaşatmak" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Şehri ayağa kaldıran cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar

Bir şehir ayakta! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi yaptılar

Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.