Gelendost Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Haber: Muhammet Fatih Başçı

(ISPARTA) - Isparta Valiliği, yürütülen soruşturma kapsamında Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen'in gözaltına alındığını duyurdu.

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen bir soruşturma kapsamında; İlimiz Gelendost ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve 5 şüpheli hakkında Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda 24 Mart 2025 tarihinde; arama, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Soruşturmanın içeriği ve şüphelilere yöneltilen suçlamalar hakkında resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, sürecin devam ettiği öğrenildi.

Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den belediye başkanı seçilmiş ve daha sonra partisinden istifa etmişti. Özmen, bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam ediyordu.