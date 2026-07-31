Haberler

Geleceğin katipleri, klavye kursunda hayallerine hazırlanıyor

Geleceğin katipleri, klavye kursunda hayallerine hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ’da Adalet Bakanlığı kadrosuna girerek katiplik yapmak isteyen vatandaşlar, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Klavye Teknikleri Kursuna yoğun ilgi gösteriyor.

Elazığ'da Adalet Bakanlığı kadrosuna girerek katiplik yapmak isteyen vatandaşlar, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Klavye Teknikleri Kursuna yoğun ilgi gösteriyor.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, bünyesinde bulunduğu kurslarla vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı tarafından son yıllarda yapılan alımlarla birlikte memur olmak isteyen vatandaşlar klavye kursuna gelerek 10 parmak becerilerini geliştirmeye devam ediyor. Verilen eğitimin ardından kursiyerler on parmak ile hızlı ve yanlışsız yazma becerisine sahip olurken, hızlı klavye kullanım şartı arayan kamu kurumları için vatandaşları nitelikli hale getiriyor.

Halk Eğitim Merkezi Klavye Teknikleri Kursu Hocası Aybüke Buran, "Klavye teknikleri kursu hafta içi 5 gün olup, 116 saatlik verdiğimiz bir kurstur. Adalet Bakanlığı ilanına göre, her geçen gün kursa başvurular artmakta. Öğrenciler, zabıt, icra ve CTE katipliğinden faydalanabiliyor. Genellikle klavyede 10 parmak üzerinde çalışıyoruz. Şuan ki kursumuz sabah grubu, 09.00'da başlayıp 12.00'da bitiriyoruz. Her yıl bilgisayar işletmenliği ve klavye teknikleri kursu yoğunluğu en fazla olan kurslarımız arasında. Şuan da Adalet Bakanlığının atamaları olduğu için çok tercih edilen bir kurs. Yüz yüze olan eğitim daha etkilidir. Öğrenci buraya geldiğinde F klavyeyi öğrenmek için sıfırdan başlıyor. Bir ay içerisinde de 90 üzerinde kelime yazarak bitirmeye çalışıyoruz" dedi.

Adli Bilişim Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Şeyma Çolak, "Klavye kursu bana 10 parmak tekniklerini öğretti. Daha hızlı yazabiliyorum. Böyle bir kursun olduğunu arkadaşlarım sayesinde öğrendim. İlk geldiğimde 70 kelime yazıyordum daha sonra hızlanarak 110-120'lere kadar çıktım. Katiplik sınavına gireceğim için klavye teknikleri kursuna kayıt oldum. 1 aylık süreçte de bayağı hızlandım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı

Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" resti sonrası şafak operasyonu
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı

Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Gözaltına alındı! Suçlamalar ağır
İspanya'ya giren kaçak göçmenler arabaları ateşe verdi

Bu ne kin! Kaçak olarak girdikleri ülkede araçları ateşe verdiler
Serra Pirinç'ten olay yaratan açıklama: Taciz korkusuyla Fransa'yı terk etti!

Fransız sapık yüzünden ülkeyi terk etti!
Rus turistin kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım

Rus turistin gizlice kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım
Otomobiller için yeni vergi uygulaması! Resmi Gazete'de yayımlandı

Otomobiller için yeni vergi uygulaması! Resmi Gazete'de yayımlandı
Orman yangınlarında son durum: Balıkesir'de başlayan cehennem İzmir'e ulaştı

Orman yangınlarında son durum: Görüntüler dehşet verici
Akaryakıtta yeni zirve! Motorin fiyatı 84 TL sınırında

Dünyada fiyatlar düşerken bizde çifte zam geldi