Gediz Emniyet Müdürü İlhan Sarıca'dan Çevre Duyarlılığı Örneği

Kütahya'nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine yeni getirilen İlhan Sarıca, çevre duyarlılığı ile dikkat çeken örnek bir davranışa imza attı. Özellikle bu yaz sıklıkla yaşanan orman yangınlarının acı verici olduğunu belirten Sarıca, Gediz-Simav yolu üzerinde orman girişlerine atılan cam şişe ve plastikleri bizzat toplayarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü İlhan Sarıca, makam aracından inerek temizlik yaptığı sırada, bu yaz birçok orman yangınının doğaya atılan camlar yüzünden çıktığına dikkat çekti. Yaptığı açıklamada, "Ormanlarımız, ülkemizin akciğerleridir. Onları korumak hepimizin görevidir. Ne yazık ki, basit bir dikkatsizlik veya sorumsuzluk, yok olup giden ormanlara ve canlılara neden olabiliyor. Özellikle cam şişeler ve diğer plastik atıklar, güneş ışınlarını odaklayarak yangına davetiye çıkarıyor. Vatandaşlarımızın bu konuda daha hassas olmalarını ve doğamızı korumalarını rica ediyorum" dedi.

Müdür Sarıca'nın bu davranışı, sadece bir kamu görevlisi olarak değil, aynı zamanda bilinçli bir birey olarak çevreye verdiği önemi gösterirken, tüm Gediz halkına da örnek oldu. - KÜTAHYA