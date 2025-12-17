Gediz Erdoğmuş Mahallesi'nden takdire şayan dayanışma

Kütahya'nın Gediz ilçesine geçtiğimiz ay mahalle olarak bağlanan Erdoğmuş Mahallesi, sergilediği büyük dayanışmayla kısa sürede önemli bir başarıya imza attı. Çalışkan ve hayırsever mahalle sakinleri, bir araya gelerek sadece 4 ay gibi kısa bir sürede 4-6 yaş ve yetişkin Kur'an kursu, gençlik merkezi ve iki lojmandan oluşan büyük bir binayı bitirme aşamasına getirdi.

Bu hızlı ilerleme, mahalle sakinlerinin değerlerine bağlılığı, birlik ve beraberliği sayesinde mümkün oldu. Proje, özellikle Erdoğmuş Mahallesi'nden olan İzmir Narlıdere Müftüsü Dr. Veli Vehbi Bardakçı'nın bizzat teşvik ve takipleriyle hız kazandı.

Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Erdoğmuş Mahallesi'nin bu inanmışlığın ve hayırseverliğin güzel bir örneğini sergilediğini belirterek, mahalle sakinlerini tebrik etti. - KÜTAHYA