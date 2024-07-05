Üye Girişi
Haberler

Gediz'de Kurban Bayramı'nda toplanan etler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyabet Vakfı tarafından toplanan etler, Gediz Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Gediz Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Türkiye Diyabet Vakfı tarafından Kurban Bayramı'nda vatandaşlardan toplanan etler ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Bu çerçevede Gediz Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Gediz Şubesi tarafından Kurban Bayramında bağış olarak alınan 250 kilo etin dağıtımı personel tarafından yapılıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Türkiye Diyanet Vakfı Gediz Şube Başkanı Müftü Sebahattin Turan, "Türkiye Diyanet Vakfımız Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte her yıl vekaletle kurban kampanyası yapıyor. Kampanyaya milletimizin desteği her yıl artarak devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl ülkemizden ve yurtdışı temsilciliğimizin ve vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerden yaklaşık olarak 750 bin vekalet Vakfımıza teslim edildi" dedi.

Müftü Turan, "Gediz'imizden de bu kapsamda 504 vekalet vatandaşlarımız tarafından bize teslim edildi, kurbanlar kesildi ve mazlumlara mağdurlara ulaştırıldı. Burada önemli olan şu ki biz ilçemizde vatandaşlarımızdan sadece kurban istemedik, aynı zamanda kurban kesemeyen mağdur vatandaşlarımız için de Vakfımızdan ilk defa kurban eti istedik. Bu kapsamda Vakfımız 250 kilo dondurulmuş eti ilçemize gönderdi ve biz de dağıtımına başladık. Rabbim develetimizi ve milletimizi payidar eylesin. Devlet bu. Devlet hizmeti ve devlet hizmetine yapılan katkı bu. Çünkü devlete ve devlet hizmetine yapılan katkı, destek aslında doğrudan kendimize vatandaşlarımıza yapılmış demektir. Devletin bir görevlisi olarak yapılan bu profesyonel hizmetle iftihar ediyorum. Rabbim daha fazlasını yapabilmeyi hepimize nasip etsin" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Diyabet Vakfı Kurban Bayramı Kurban Müftü Gediz İnsan Hakları Yerel Güncel Haberler

Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup engellendi

Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup engellendi

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 Son sözleri 'Babamı vurmayın' olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay

Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay

Bakmadan Geçme

Canlı Dolar Kuru 5 Temmuz: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! Okullar ne zaman açılacak? MEB 1. sınıflar için uyum eğitimi ne zaman? 5 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 5 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? Milletvekili ve bakan maaşına zam var mı? Milletvekili maaşı ne kadar? Bakan maaşı kaç TL? 2024 Sirius güneş kavuşumu ne zaman? Güneş ve Sirius kavuşumunda ne yapmalıyım? Sirius yıldızı hangi burca aittir? ADLİ TATİL BAŞLANGICI 2024 | Adli tatil ne zaman başlayacak, başladı mı? Adli tatil kaç gün sürecek? Adli tatilde hangi davalar görülebilir? Ali Koç neden ifadeye çağırıldı? Ali Koç Galatasaray derbisiyle ilgili neden ifadeye çağırıldı, ne olmuştu? Alperen Berber kimdir? Avrupa güreş şampiyonu Alperen Berber kaç yaşında, nereli? Muharrem ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2024? Diyanet'e göre Muharrem ayında oruç tutulur mu ? Merih Demiral ceza aldı mı? Merih Demiral UEFA'dan kaç maç ceza aldı? Aynur Aydın kimdir? Aynur Aydın kaç yaşında, nereli? Aynur Aydın hayatı ve kariyeri! AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN? 2024 Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınması Resmi Gazete'de yayınlandı! Resmi Gazete bugün (5 Temmuz) kararları neler? MASTERCHEF 5 TEMMUZ TANITIMI İZLE | Masterchef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?
Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı

Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title