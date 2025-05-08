Gediz'de din görevlileri "Ezanı Güzel Okuma" yarışmasında bir araya geldi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 2025 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında, İlçe Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik "Ezanı Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

Gediz İlçe Müftüsü Sabahattin Turan'ın başkanlık ettiği jüride, Şube Müdürü Mehmet Dönmez ve Din Hizmetleri Uzmanı Yasin Kartal da yer aldı. Din görevlilerinin yeteneklerini sergilediği yarışma büyük ilgi gördü. Yapılan değerlendirme sonucunda Üniversite Camii Vekil İmam Hatibi Sinan Başer birinci, 15 Temmuz Şehitler Camii İmam Hatibi Abdülkerim Akkaş ikinci, Gölcük Camii İmam Hatibi Özcan Kazak üçüncü oldu.

Yarışmanın ardından bir konuşma yapan Müftü Sabahattin Turan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın önemine değinerek, bu tür etkinliklerin din görevlilerinin mesleki gelişimine ve kurum aidiyetine katkı sağladığını belirtti. Turan, yarışmaya katılan tüm din görevlilerini cesaretlerinden dolayı tebrik ederek, "Yarışmaların adeti gereği bugün jüri marifetiyle bir hocamız birinci seçildi. Yarışmaya katılan bütün hocalarımız gönlümüzün birincisi. İlde bizi temsil edecek Sinan hocamı tebrik ediyorum. Yarışmaya katılan bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA