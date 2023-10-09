Gediz'de çocuklarını okul servisine veremeyen aileleri sevindiren karar

Kütahya'nın Gediz ilçesinde siyasette gerilimi arttıran okul servislerine ek olarak halk dolmuşlarının hareket saatlerinin ayarlanması konusunda Gediz Belediyesi vatandaşları sevindiren ilk adımı attı.

Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti İlçe Başkanlarının ilçede bulunan birçok dar gelirli ailenin çocuklarını okul servisine veremediği konusunu gündeme getirmesinin ardından Gediz Belediyesi bu konuda önemli bir adım attı. Halk Minibüs saatlerini okulların giriş çıkış saatlerine göre ayarlayarak, dar gelirli vatandaşların bir nebze nefes almasını sağladı.

2023-2024 Eğitim Öğretim yılının başından bu yana ilçedeki servis fiyatlarının dar gelirli aileleri zorladığı konusu muhalefet partileri tarafından dile getirilmiş Halk dolmuşlarının devreye sokulmasını istemişler ve belediye meclis toplantısında konu gündeme gelmişti.

Bu gelişmelerin ardından Gediz Belediyesi dar gelirli aileleri sevindirecek bir karar alarak dolmuş güzergah ve saatlerini yeniden ayarladı.

Bu çerçevede öğrencilerin halk minibüslerinden faydalanabilmesi için 08.00, 15.50, 16.50 saatlerinde Atatürk Ortaokulu, Şehit Hüseyin Gürlekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gediz Kız ve Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mustafa Necip Alayeli Anadolu Lisesi, Garaj, Muhipler ve Umurbey Mahallelerinden ek seferler konuldu.

Bunun dışında Kızıltepe ve Ergenekon mahallesinde oturan öğrenci velileri de, bu durumda kendi çocukları için de dolmuş saatlerinde gerekli düzenlemelerin yapılması talebinde bulunarak, "Kızıltepe ve Ergenekon mahalle güzergahında Dayınlar Mahallesinde bulunan okullara giden çok fazla öğrenci bulunmakta. Bu konuda bu mahallerde oturan öğrencilerin mağdur olmaması için yetkililerin ve Belediye Başkanımızın gerekli adımları atmasını bekliyoruz" dediler.

Konunun önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. - KÜTAHYA