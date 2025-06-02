Gediz'de Çocuk Şenliği: Eğlence ve Öğrenme Bir Arada

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, minik misafirlerini ağırlayarak unutulmaz bir çocuk şenliğine ev sahipliği yaptı. Birçok okulun anasınıfı ve kreş öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen "Keşfet, Oyna, Öğren: Sürdürülebilir Çocuk Şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Ünides'in desteğiyle düzenlenen etkinlikte, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri yüz boyama etkinliği ve çeşitli oyunlarla çocuklara keyifli anlar yaşattı. Kampüste yankılanan çocuk kahkahaları ve renkli atölyeler, umut, neşe ve öğrenmeyi bir araya getirdi.

Oyun, sanat, bilim ve spor gibi çeşitli atölyelerde çocuklar hem eğlendi hem de yeni şeyler öğrendi. Miniklerin gözlerindeki ışıltı, merak ve enerji etkinliğe ayrı bir anlam kattı.

Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Yusuf Güner etkinlik hakkında, "Üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz ve Ünides tarafından onaylanan 'Çocuk Şenliği' projemiz ile birçok çocuğu kampüsümüzde ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Bugün sadece bir etkinlik gerçekleştirmedik; birlikte üretmenin, paylaşmanın ve çocukların dünyasında iz bırakmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. Çocuklar gülsün diye, hep birlikteydik" dedi.

Dr. Güner ayrıca, projede emeği geçen gönüllü öğrencilere, destek olan öğretim üyelerine ve üniversite yönetimine teşekkürlerini iletti. Etkinlik boyunca yüzleri boyanan, oyunlar oynayan ve sahnede parlayan miniklerin mutluluğu her şeye değerdi.

Bu özel gün, küçük kalplerde unutulmaz hatıralar bırakırken, üniversite kampüsünde de neşe dolu bir atmosfer oluşturdu. - KÜTAHYA