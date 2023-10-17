Gediz'de 3 kardeş evlerini bağışladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşayan Celalettin ve İbrahim Cengiz ile Firdevs Takcangül kardeşler, Eskigediz beldesindeki evlerini müftülüğe bağışladılar.

Gediz Müftülüğünde gerçekleştirilen teslim töreninde konuşan İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, "Hayırsever kardeşlerimize bu anlamlı bağışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Vakfımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı da tebrik ederim. Böyle bir hayra öncülük ettiler. Bağış yapılan evimizde gerekli bakım onarımı yaptıktan sonra vakfımızın hizmetlerinde kullanacağız. Allah yapmış oldukları bu hayrı kabul etsin" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA