Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

Skandal Türkiye sloganlarına Bakanlık kayıtsız kalamadı
Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız

Özel'in adaylık sorusuna verdiği yanıt Yavaş'ı küplere bindirecek
Uludağ'da bir can kaybı daha! Hocaların hocası ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

Hocaların hocası ailesiyle birlikte hayatını kaybetti
İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı

Bilançoyu açıklayan Yerlikaya'dan sert tepki: Asitler, baltalar nedir?

Gedek Ahmet Paşa Cami'nde Tarihi Değişim: Altın Sırma İplikli Mimber Örtüsü

Gedek Ahmet Paşa Cami'nde Tarihi Değişim: Altın Sırma İplikli Mimber Örtüsü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'daki Gedik Ahmet Paşa Cami'nin mimber örtüsü, el emeği ile yapılan altın sırma iplikli yeni örtüyle değiştirildi. Değişim, düzenlenen iftar programında gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da 1472 yılında yaptırılan tarihi Gedik Ahmet Paşa Cami'nin mimberinin örtüsü nakış yoluyla altın sırma iplikle yapılan örtüyle değiştirildi.

Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen iftar programı Gedik Ahmet Paşa Cami'nde yapıldı. Programa Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, STK temsilcileri ve öğrencilerin katıldı. Vali Yiğitbaşı gerçekleştirilen

Birlik İftarı'nda Ramazan ayının bereketi ve birliktelik ruhunu bir kez daha hissettirdi.

Programda Olgunlaşma Enstitüsünün öğretmen ve usta öğreticileri tarafından el emeği nakış yoluyla altın sırma iplikle yapılan mimber örtüsü Vali Yiğitbaşı'na takdim edilerek önceki mimber örtüsü ile değiştirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title