Gedek Ahmet Paşa Cami'nde Tarihi Değişim: Altın Sırma İplikli Mimber Örtüsü
Afyonkarahisar'daki Gedik Ahmet Paşa Cami'nin mimber örtüsü, el emeği ile yapılan altın sırma iplikli yeni örtüyle değiştirildi. Değişim, düzenlenen iftar programında gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar'da 1472 yılında yaptırılan tarihi Gedik Ahmet Paşa Cami'nin mimberinin örtüsü nakış yoluyla altın sırma iplikle yapılan örtüyle değiştirildi.
Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen iftar programı Gedik Ahmet Paşa Cami'nde yapıldı. Programa Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, STK temsilcileri ve öğrencilerin katıldı. Vali Yiğitbaşı gerçekleştirilen
Birlik İftarı'nda Ramazan ayının bereketi ve birliktelik ruhunu bir kez daha hissettirdi.
Programda Olgunlaşma Enstitüsünün öğretmen ve usta öğreticileri tarafından el emeği nakış yoluyla altın sırma iplikle yapılan mimber örtüsü Vali Yiğitbaşı'na takdim edilerek önceki mimber örtüsü ile değiştirildi. - AFYONKARAHİSAR