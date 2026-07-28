Sokakta yaşayan yaşlı adama devlet şefkati

Hatay'da sokakta yaşayan ve gün boyu kilometrelerce yol yürüyen yaşlı adama devlet şefkat elini uzattı. Saatler süren ikna çalışmalarının ardından yardımı kabul eden ve geçmişini hatırlamayan 65 yaşındaki İsmail Hazırlar, kişisel bakımları ile sağlık kontrollerinin ardından yeni yuvasına yerleştirildi.

Kırıkhan ilçesinde sokaklarda yaşam süren ve gün boyu yollarda yürüyerek vatandaşların dikkatini çeken yaşlı adamın tespiti için Kırıkhan Kaymakamlığı tarafından harekete geçildi. Kaymakam Yusuf Cankatar'ın talimatıyla yaşlı adamı bulan ve ikna etmek için çaba gösteren ekipler, saatler süren ikna çalışmalarının ardından devletin şefkat elini yaşlı adama uzattı. Yaşlı adamı ikna etmek için "Devletimizin bize verdiği talimata göre hiçbir vatandaşımız sokakta yaşayamaz, burası Amerika değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak buna müsaade etmeyiz" ifadelerini kullanan ekiplerin ikna çalışmalarıyla isminin İsmail Hazırlar olduğu ve 65 yaşında olduğu tespit edilen yaşlı adam, kişisel bakımları ile sağlık kontrolleri için sevk edildi. Sakal tıraşı olan ve yeni görünümüyle bambaşka bir kişiliğe bürünen Hazırlar, sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.

"Vallahi ne yaptığımı hatırlamıyorum, unuttum"

Geçmişte çiftçilik yaptığını ifade eden Hazırlar, geçmişini hatırlamakta güçlük çektiğini ifade ederek, "Daha önce çiftçiydim, epey oldu bırakalı çiftçiliği. Aslen Reyhanlılıyım, bir süre Mersin'de kaldım. Reyhanlı'da küçük kardeşimle kalıyordum, köyümü unuttum ve tam hatırlamıyorum. Kırıkhan'da 1 buçuk senedir yaşıyorum. Sadece 1 kardeşim var, en son yaşıyordu. Sonra ayrıldım, geri dönerim dedim ve geri geldiğimde bulamadım. O da benim gibi tek başına yaşıyordu. Köyde derme çatma evimiz vardı, oradan ayrılalı çok oldu. Köylüler bakıyordu, dolmuşa bindim Kırıkhan'a geldim. Hiçbir şeyim yok. Vallahi ne yaptığımı hatırlamıyorum, unuttum. İlkokulu bitirmiştim, 1961 doğumluyum" dedi.

Kırıkhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri ise, "Sokakta yaşam mücadelesi veren İsmail Hazırlar amcamıza ekiplerimiz tarafından ulaşıldı. Amcamızın kişisel bakımları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri tarafından titizlikle yapıldı. Gerekli sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi. Devletimizin şefkat elini her vatandaşımıza ulaştırmak için Kırıkhan Kaymakamlığı tarafından her an sahadayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı