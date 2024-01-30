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Gebze'de Köy Minibüsleri İçin Terminal İnşa Ediliyor

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Gebze Tatlıkuyu Mahallesi'nde bin 800 metrekare alana yapımına başlanan terminalde köy minibüsleri için toplu bir kalkış merkezi oluşturulacak.

Köy minibüsleri için Gebze merkezde bin 800 metrekare alana terminal inşa edilecek.

Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Gebze Center ve Kapalı Pazar alanı arkasında yapımına başlanan terminalde zemin dolgu çalışmaları sürüyor. Bin 800 metrekare alanda 10 araç kapasiteli terminalde yaya kaldırımları, peronlar, bina ve bekleme alanı olarak 140 metrekare sosyal alan yer alacak. Gebze'nin çeşitli mahallerinden dağınık bir şekilde yolcu alan köy minibüsleri, toplu bir şekilde tek bir merkezden kalkış yapabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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