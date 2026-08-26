Gazze'de Küçük Çocuk Kuzeninin Cenazesinde Kur'an Okudu

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nde küçük bir çocuk, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kuzeninin başında gözyaşları içinde Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nde düzenlenen cenaze töreni sırasında duygusal anlar yaşandı. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin yakınları son yolculuklarına uğurlanırken, küçük bir çocuğun cenaze törenindeki görüntüleri yürekleri sızlattı. Filistinli çocuk, dün Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlenen İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kuzeni Baraa Al-Tanani'nin başında Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu. O anlara ait görüntülerin sonunda küçük çocuğun gözyaşlarına hakim olamadığı anlar yaşanan acının derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail'in 10 Ekim 2025 tarihinde Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda bin 303 Filistinli hayatını kaybederken, 4 bin 336 Filistinli yaralandı. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ise 73 bin 438 sivil öldü, 174 bin 447 sivil yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı