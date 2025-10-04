Gazze'ye Yardım Gönderen Sumud Filosu İstanbul'a Döndü

Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail tarafından saldırıya uğrayan ve alıkonulan Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk toplam 137 kişi sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Adli Tıp Kurumu önüne destek için gelen ve kuzeni filoda yer alan Döndü Güney, "9 gündür ondan hiçbir şekilde haber alamadık. Şimdi Allah'a şükür geldiler çok mutluyuz. Bugün bu şekilde gurur duyduk, yarın da Filistin'in özgürlüğü adına gurur duyalım" dedi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail yönetimi tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 kişi, Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan aktivistler yakınları ile buluştu. Burada işlemleri tamamlanan 137 aktivist sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Adli Tıp Kurumu önüne destek için gelen vatandaşlar, filoda yer alanları heyecan ile karşıladı. Kuzeni Sumud Filosu'nda yer alan Döndü Güney, "9 gündür ondan hiçbir şekilde haber alamadık. Şimdi Allah'a şükür geldiler çok mutluyuz. Onun çıkmasını bekliyoruz. Hem heyecanlıyız hem mutluyuz. Bugün bu şekilde gurur duyduk, yarın da Filistin'in özgürlüğü adına gurur duyalım" dedi.

Sumud Filosu'na destek için gelen vatandaşlardan Serdar Payalan, "İzzetin, direnişin, onurun timsali Sumud Filomuzun kahramanlarına destek için geldik. Onları yalnız bırakmamak adına buradayız. Onlar çıkana kadar burada bekleyip destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Destek için gelenlerden Mustafa Yalçın ise, "Duygulandık tabii. Keşke biz de orada olabilseydik. Onlar şanslı insanlar. Orayı koruyorlar. Üzülüyoruz, yemeğe, sofraya oturduğumuz zaman üzülüyoruz. Çocuğumuzu kucağımıza aldığımız zaman onların yerine kendimizi koyuyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL