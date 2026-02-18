Gazze'deki Büyük Ömer Camii'nde teravih namazı kılındı

Gazze Şeridi'nde halk, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarında hasar gören, Gazze Şeridi'nin en eski ve Filistin'in 3. en büyük camii olan tarihi Büyük Ömer Camii'nde teravih namazını kıldı.

Gazze Şeridi'nde yüzlerce kişi, kutsal Ramazan ayının başlamasıyla Gazze'nin en eski camisi Büyük Ömer Camii'nde (Gazze Ulu Camii) teravih namazını eda etti. Akşam saatlerinde camiye gelmeye başlayan bölge halkı, caminin avlularını ve kısmen restore edilen bölümlerini doldurdu. Filistinliler, bu yıl Büyük Ömer Camii'nde teravih namazı kılmanın özel bir anlam taşıdığını belirterek, bunun yıkıma karşı bir direniş ve dayanıklılık mesajı olduğunu vurguladı. Bölge halkı, ibadethanenin bazı bölümlerinde hala görülen hasara rağmen Büyük Ömer Camii'nde bir araya gelmekteki kararlılığını ortaya koyarak Ramazan ayının bu yıl ağır insani şartlar altında geldiğine dikkat çekti.

Büyük Ömer Camii, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıları sırasında doğrudan saldırılara maruz kalmış, tarihi yapının bazı bölümlerinde hasar oluşmuştu. Daha sonra başlatılan restorasyon çalışmaları, caminin bazı bölümlerinin Ramazan ayı öncesinde yeniden ibadete açılmasına imkan sağlamıştı.

Büyük Ömer Camii

Gazze'nin en eski camisi olan Büyük Ömer Camii, "Eski Şehir" bölgesinin merkezinde, geleneksel bir pazar alanının yakınında yer alıyor. Yaklaşık bin 600 metrekarelik bir alana yayılan cami, 410 metrekarelik kapalı ibadet alanı ile binlerce kişiyi ağırlayabilen bin 190 metrekarelik açık avludan oluşuyor. Büyük Ömer Camii, Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Akka'daki Cezzar Ahmed Paşa Camii'nden sonra Filistin'in 3. en büyük camisi olarak kabul ediliyor. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı