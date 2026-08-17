Haberler

Gazze'de Kelebek Hastası Genç Kadın Acil Tahliye Çağrısı Yaptı

Gazze'de Kelebek Hastası Genç Kadın Acil Tahliye Çağrısı Yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail saldırıları ve ablukası altında tedavi alamayan 23 yaşındaki Reema Al-Jarousha, nadir cilt hastalığı Epidermolysis Bullosa nedeniyle sağlığı kötüleşti. Çadırda yaşayan ve 25 kiloya düşen genç kadın, uluslararası topluma acil tahliye çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde nadir bir cilt hastalığı olan halk arasında "Kelebek Hastalığı" olarakta bilinen Epidermolysis Bullosa (EB) ile mücadele eden 23 yaşındaki Reema Al-Jarousha, İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle sağlık durumunun daha da kötüleşmesi üzerine tedavi için uluslararası topluma acil tahliye çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ablukası devam ederken, Gazzeliler, sağlık hizmetlerine ulaşamıyor. Gazze Şeridi'nde nadir bir cilt hastalığı olan halk arasında "Kelebek Hastalığı" olarakta bilinen Epidermolysis Bullosa (EB) ile mücadele eden 23 yaşındaki Reema Al-Jarousha'nın saldırılar ve abluka nedeniyle sağlık durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Tedavi alamayan Al-Jarousha'nın yerinden edilme, yetersiz beslenme ve kötü yaşam şartları nedeniyle kilosu 25 kilograma düştü. Zeytun Mahallesi'nde çadırda yaşayan Al-Jarousha, hastalığının doğuştan olduğunu ancak savaş sırasında çadırlarda yaşamaya zorlanmasının ardından durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini ifade etti. İhtiyaç duyduğu ilaçlara erişemediğini aktaran Al-Jarousha, ilaçların çoğunun Gazze'de bulunmadığını ve bazılarının ise ailesinin karşılayamayacağı kadar pahalı olduğunu belirtti.

"Hayatım boyunca hiç elbise giymedim"

Al-Jarousha, sadece yardım alarak yürüyebildiğini ifade ederek, "Kız kardeşlerim gibi yürümek istiyorum ve iyileşip elbise giymenin hayalini kuruyorum. Hayatım boyunca hiç elbise giymedim" dedi.

Al-Jarousha, uluslararası topluma, ihtiyaç duyduğu tedavi ve bakıma erişebilmesine, hareket kabiliyetini yeniden kazanmasına ve daha güvenli ve insani şartlarda yaşamasına yardımcı olma çağrısı yaptı.

Epidermolysis Bullosa, derinin çok hassas olması nedeniyle en küçük sürtünme veya darbede bile su toplaması ve yaralanmasına neden oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı

İran'dan havalanan İHA'lar, Barzani'nin ofisini hedef aldı
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış

Liderleri tutuklandığı gün Süleymancılardan dikkat çeken görüntüler
Bakan Memişoğlu'na açıkça sorduk: Korona aşıları kalp krizi ölümlerini tetikledi mi?

Dilden dile dolaşan dedikoduyu Bakan Memişoğlu'na açıkça sorduk
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dağ başından gelmiş gibi...Ürünlere zarar veren kardeşini uyaran çalışana ölüm tehdidi ve darp

Market çalışanına dehşeti yaşattı! Yumruklu saldırı kamerada
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınları böyle açıkladı
Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi

Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi
Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Akü bitince durağın arkasına bıraktı: Haftalar sonra döndüğünde...
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek

Ünlü şarkıcıdan ülkenin konuştuğu minik taraftara ömürlük destek