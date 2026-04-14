Gazze'de toplam can kaybı 72 bin 336'ya

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle son 24 saat içinde 3 cenazenin hastanelere ulaştırılmasıyla İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 72 bin 336'ya, yaralı sayısı ise 172 bin 213'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle son 24 saat içinde hastanelere 3 kişinin cenazesinin ulaştırıldığını açıkladı. Açıklamada ayrıca saldırılarda yaralanan 11 kişinin tedavi altına alındığı kaydedildi. Bakanlıktan paylaşılan son verilere göre, İsrail-Hamas arasında ateşkesin sağlandığı 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 757'de, yaralı sayısı ise 2 bin 111'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan toplam can kaybının 72 bin 336'ya, yaralı sayısının ise 172 bin 213'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı