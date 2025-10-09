Haberler

Gazze'de Ateşkes Duyurusu: Gazeteci Sokak Sokak Dolaşıp Müjdeyi Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki Filistinli gazeteci Saleh Aljafarawi, sağlanan ateşkesi halka duyurmak için sokakları dolaşarak 'Savaş bitti, ateşkes sağlandı' şeklinde bağırdı. İsrail ile Hamas arasında Mısır'da onaylanan anlaşma, Gazze Şeridi'nde sevinçle karşılandı.

Gazze şehrindeki Filistinli gazeteci Saleh Aljafarawi, gece saatlerinde sağlanan ateşkesi sokak sokak dolaşıp, "Savaş bitti, ateşkes sağlandı" şeklinde bağırarak Gazze halkına duyurmaya çalıştı.

İsrail ile Hamas, Mısır'da yürütülen dolaylı müzakerelerde ABD'nin sunduğu ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını gece saatlerinde onayladı. Ateşkes haberi Gazze Şeridi'nde coşkuyla karşılandı. Gazze şehrindeki Filistinli gazeteci Saleh Aljafarawi, ateşkesi haberini sokakta bağırarak büyük bir sevinçle duyurdu. Sokak sokak dolaşan gazeteci Aljafarawi, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan insanların çoğu, ateşkesten hala habersiz. Bu yüzden onlara haber vermeye çalışıyoruz. Çadırlarda yaşayanlara sesleniyoruz, savaş bitti, ateşkes sağlandı. Sokakta sadece üç kişiyiz. Bakın, her yer bomboş. Şu an Şifa Hastanesi'nin önündeyiz. Ateşkesi duyurmak için insanlara bağırıyoruz, başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Kredi kartı borç yapılandırması için son 24 saat

Süreyi kaçıran yandı! Kredi kartı sahipleri için son 24 saat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınan Hadise'den beklenmedik karar
Kredi kartı borç yapılandırması için son 24 saat

Süreyi kaçıran yandı! Kredi kartı sahipleri için son 24 saat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.