Gazze'de Açlık ve Yetersiz Beslenme Nedeniyle 4 Sivil Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı ablukada, son 24 saatte 1'i çocuk olmak üzere 4 sivil açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi. Bölgedeki can kaybı toplamda 435'e yükseldi.

İsrail'in ablukaya aldığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1'i çocuk olmak üzere 4 sivil daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde açlığı silah olarak kullanmaya devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 1'i çocuk olmak üzere 3 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 147'si çocuk olmak üzere 435'e yükseldiği ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
