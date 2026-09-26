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Gazipaşa'da sağlık ekipleri Alzheimer hastalarına ve yaşlılara sağlık kontrolü yaptı

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Gazipaşa'da sağlık ekipleri Alzheimer hastalarına ve yaşlılara sağlık kontrolü yaptı
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Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Alzheimer Haftası kapsamında Alzheimer hastaları ve yaşlıları ziyaret ederek sağlık kontrollerini yaptı. Ziyaretlerde hasta yakınlarına hastalığın belirtileri, seyri ve erken tanının önemi anlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Alzheimer Haftası kapsamında ilçede yaşayan Alzheimer hastaları ile yaşlı vatandaşları ziyaret ederek sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Uzm. Dr. Mehmet Demirok ve sağlık ekibinin katıldığı ziyaretlerde, vatandaşların sağlık durumları kontrol edildi.

Hastaların sağlık durumları kontrol edildi

Ziyaretlerde Alzheimer hastaları ve yaşlı vatandaşların genel sağlık durumları değerlendirildi. Sağlık ekipleri, vatandaşların ihtiyaçları hakkında da bilgi aldı. Hasta yakınlarıyla da görüşen sağlık personeli, Alzheimer hastalığı sürecinde dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yaptı.

Ailelere bilgi verildi

Ailelere Alzheimer hastalığının belirtileri, hastalığın seyri ve erken tanının önemi hakkında bilgi verildi. Yaşlı bireylerde görülen unutkanlık ve benzeri belirtilerin takip edilmesi ve gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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