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Antalya'da Otizm Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Ekmel Şehit Mesut Yılmaz İlk ve Ortaokulu, "Otizm Farkındalık Günü" kapsamında etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gül ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Dal öğrencilerle beraber mavi balon uçurdular.

Etkinlikte özel öğrenciler ellerini maviye boyayarak zemine serilen örtü üzerine baskı yaptılar, ardından Müdür Gül ve Müdür Dal ile birlikte mavi balonları gökyüzüne uçurdular.

Etkinlik hakkında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gül; "Özellikle mavi balonları uçurmamız öğrencilerimiz tarafından heyecan ve ilgiyle karşılandı ve mutlu oldular. Balonların mavi olmasının nedeni ise otizmli bireylerimizi sakinleştiren renklerin başında mavi rengin gelmesidir. Özel öğrencilerimizin yeri bizde ayrıdır, yüzlerini güldürebilmek adına faaliyetlerimiz de devam edecektir. "Otizmin yanındayız, onların yanındayız" sözünü hayatımızın bir parçası haline getirerek farkındalığımızı arttırmamızı ümit ediyoruz. Otizm farkındalığı için düzenlenen bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederiz. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mesut Yılmaz Gazipaşa Antalya Otizm Yerel Haberler

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