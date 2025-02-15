Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor

Anketlerle fazla haşır neşir! Eline geçen son veriyi paylaştı
Türkiye'de satış yapan cips devine 1 milyar 300 milyon lira para cezası

Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza
Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi

"Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi"
Mahallelinin 'Yoğun koku geliyor' dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı

Mahallelinin "Yoğun koku geliyor" dediği eve giren ekipler şaştı kaldı

Gazipaşa'da Minik Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

Gazipaşa'da Minik Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Müftülüğü'ne bağlı Merkez Kur'an Kursu'nda 4-6 yaş grubu öğrencilere ağız ve diş sağlığını öğretmek amacıyla uygulamalı bir eğitim verildi.

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez Kur'an Kursu'nda eğitim gören 4-6 yaş grubu öğrencilere yönelik "Ağız ve Diş Sağlığı" eğitimi düzenlendi.

İlçe Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu 4-6 yaş öğrencileri için "Ağız ve Diş Sağlığı" eğitimi verildi. Minik öğrencilere Diş Hekimi Şeyda Ayşe Demir tarafından ağız ve diş sağlığının nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Diş Hekimi Demir; ağız bakımının önemi, diş fırçalama teknikleri, diş çürükleri ve tedavisi ile diş çürüklerinin yol açtığı hastalıklar gibi konular hakkında öğrencilere genel bilgiler de verdi.

Eğitimin ardından ise Merkez Kur'an Kursu 4-6 yaş grubu minik öğrencilerine diş fırçalama takip çizelgesi ile diş fırçası hediye edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kendi de şaşırmış! İşte yeni maaşı
img

Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti
img

Mahallelinin "Yoğun koku geliyor" dediği eve giren ekipler şaştı kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı

Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı! Zarar çok büyük
Ali Koç canlı yayında Dursun Özbek'in videosunu açtırdı, herkes kahkaha attı

Canlı yayında Dursun Özbek'in videosunu açtırdı, herkes kahkaha attı
Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu

Basın açıklamasına Hatimoğulları'nın Bahçeli gafı damga vurdu
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu

Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.