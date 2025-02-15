Gazilerden Vali Tavlı'ya hayır duası

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Orhan Tavlı, gazilerle bir araya gelerek hayır dualarını eksik etmemelerini istedi.

Vali Orhan Tavlı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi'ni ziyaret etti. Gazilerle sohbet eden Vali Tavlı, onlarla yakından ilgilenip durumlarını sordu. "Kahraman gazilerimizle bir araya gelerek, hasbihal edip devletimiz ve aziz milletimiz için hayır dualarını eksik etmemelerini istedik" diyen Tavlı, ayrıca şunları söyledi:

"Dernek Başkanımız Ahmet Diril'e ve kahraman gazilerimize misafirperverlikleri ve hoşsohbetleri için şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle bir kez daha, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimize ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum." - SAMSUN